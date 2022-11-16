Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР продолжают активные боевые действия спецоперации на Украине. Военные корреспонденты "Русской Весны" сообщили об очередном успехе российской армии.
Бойцы оперативно-боевого тактического формирования ДНР "Каскад" уничтожили французскую САУ CAESAR у Угледара. Для нанесения ударов военные использовали беспилотные летательные аппараты "Ланцет". Они позволяют обнаруживать объекты противника, уничтожать их и корректировать огонь.
Telegram-канал издания опубликовал видеоролик, демонстрирующий работу батальона.
Ранее комбат Александр Ходаковский заявил о расстреле мобилизованным ВС РФ командира в ДНР.
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По словам военного эксперта Шурыгина, удары не связаны с политикой, а всего лишь демонстрируют грамотную военную тактику.