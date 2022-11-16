Ходаковский сообщил, что мобилизованный ВС РФ расстрелял своего командира

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский в своём Telegram-канале поделился, как один из мобилизованных военнослужащих расстрелял своего военачальника. Ситуация произошла в момент возвращения колонны с отдыха.

Во время спецоперации российским подразделениям добавили по одной пустой роте для заполнения их добровольцами, которым присвоили статус мобилизованных.

"Как только начался боевой стресс, головы у некоторых из них начали прихварывать. Один из наиболее резонансных случаев — расстрел мобилизованным своего командира. Причём это не было переполненной чашей, когда бойца вывело из себя поведение командира. Это было следствием состояния самого стрелявшего", — отметил комбат.

Командир на головной машине ускорился по какой-то причине и тем самым вызвал реакцию. Ходаковский полагает, стрелявший боец утратил адекватность в этот момент. Он добавил, что военачальник был хорошим парнем и служил в зонах боевых действий с 2014 года. Несмотря на серьёзные ранения, смог выжить.

"Стрелявший, в свою очередь, пояснил свой поступок так: командир бросил своих бойцов", — рассказал комбат.

Ранее сообщалось, что военные ВС РФ массово уничтожают бронетехнику НАТО в зоне СВО.