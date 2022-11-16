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Ходаковский сообщил, что мобилизованный ВС РФ расстрелял своего командира

Силовые структуры

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский в своём Telegram-канале поделился, как один из мобилизованных военнослужащих расстрелял своего военачальника. Ситуация произошла в момент возвращения колонны с отдыха.

Ходаковский сообщил, что мобилизованный ВС РФ расстрелял своего командира

Во время спецоперации российским подразделениям добавили по одной пустой роте для заполнения их добровольцами, которым присвоили статус мобилизованных.

"Как только начался боевой стресс, головы у некоторых из них начали прихварывать. Один из наиболее резонансных случаев — расстрел мобилизованным своего командира. Причём это не было переполненной чашей, когда бойца вывело из себя поведение командира. Это было следствием состояния самого стрелявшего", — отметил комбат.

Командир на головной машине ускорился по какой-то причине и тем самым вызвал реакцию. Ходаковский полагает, стрелявший боец утратил адекватность в этот момент. Он добавил, что военачальник был хорошим парнем и служил в зонах боевых действий с 2014 года. Несмотря на серьёзные ранения, смог выжить.

"Стрелявший, в свою очередь, пояснил свой поступок так: командир бросил своих бойцов", — рассказал комбат.

Ранее сообщалось, что военные ВС РФ массово уничтожают бронетехнику НАТО в зоне СВО.

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Автор: Эльвира Махмутова, Куратор: Александр Артамонов
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