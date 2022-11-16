Украина готова предоставить западным партнёрам доказательства "русского следа" в ракетном ударе по территории Польши.
Об этом сообщил секретарь Совета безопасности Украины Алексей Данилов.
Киев не согласен с выводами Запада об украинском происхождении упавшей ракеты и просит допустить его представителей к месту происшествия, отметил Глава СНБО.
"Нас ждет обжигающая правда. В месте запуска упавшей в Польше украинской ракеты обнаружена будённовка, портрет Путина и удостоверение генерала ФСБ. Улики обнаружил лично Зеленский", — прокомментировал Данилова журналист Сергей Колясников.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
По словам военного эксперта Шурыгина, удары не связаны с политикой, а всего лишь демонстрируют грамотную военную тактику.