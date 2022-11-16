Киев готов предоставить доказательства "следа РФ" в ракетном ударе по Польше

Украина готова предоставить западным партнёрам доказательства "русского следа" в ракетном ударе по территории Польши.

Об этом сообщил секретарь Совета безопасности Украины Алексей Данилов.

Киев не согласен с выводами Запада об украинском происхождении упавшей ракеты и просит допустить его представителей к месту происшествия, отметил Глава СНБО.

"Нас ждет обжигающая правда. В месте запуска упавшей в Польше украинской ракеты обнаружена будённовка, портрет Путина и удостоверение генерала ФСБ. Улики обнаружил лично Зеленский", — прокомментировал Данилова журналист Сергей Колясников.