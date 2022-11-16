Германии неважно, чья ракета упала на территории Польши, в любом случае виновата Россия, поскольку она напала на Украину.
Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
Также Берлин предложил Варшаве патрулирование воздушного пространства силами Люфтваффе. Правда, Германия и партнёры по НАТО, как и прежде, не рассматривают введение бесполётной зоны на Украине, сообщается на программе "60 минут".
Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал ЕС закрыть небо.
"Не нужно искать оправданий и откладывать важные решения. Время Европе закрыть небо над Украиной ради своей безопасности", — требовал советник Зеленского.
Напомним, удар по Польше нанесён украинской ракетой, выпущенной ЗРК С-300.
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По словам военного эксперта Шурыгина, удары не связаны с политикой, а всего лишь демонстрируют грамотную военную тактику.