Шольц: Германии неважно чья ракета упала в Польше, в любом случае виновата РФ

Германии неважно, чья ракета упала на территории Польши, в любом случае виновата Россия, поскольку она напала на Украину.

Шольц: Германии неважно чья ракета упала в Польше, в любом случае виновата РФ

Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Также Берлин предложил Варшаве патрулирование воздушного пространства силами Люфтваффе. Правда, Германия и партнёры по НАТО, как и прежде, не рассматривают введение бесполётной зоны на Украине, сообщается на программе "60 минут".

Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал ЕС закрыть небо.

"Не нужно искать оправданий и откладывать важные решения. Время Европе закрыть небо над Украиной ради своей безопасности", — требовал советник Зеленского.

Напомним, удар по Польше нанесён украинской ракетой, выпущенной ЗРК С-300.