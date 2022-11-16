На что пересаживаются чиновники, в условиях бегства иномарок из России.
Вообще-то, проблемы возникли в связи с уходом японского автопроизводителя Toyota. К примеру, мэрия Екатеринбурга меняет популярные Toyota Camry на российские "Лады" — информация о закупке городскихвластей новых авто появилась на портале госзакупок.
Сумма заказа — чуть более 17 миллионов рублей, пишет "За рулём".
Условия тендера сообщают, что это должны быть машины Lada или "эквивалент", с мощностью силового агрегата 100-150 лошадиных сил. Ранее местные СМИ сообщали, что всего градоначальство закупит 11 легковушек.
Ежегодно мэрия Екатеринбурга покупает 7-8 новых авто, таким образом автомобильный парк полностью обновляется в течение десяти лет. Переход от Toyota происходит потому что производство автомобилей японской марки в России прекращено, а те, что остались, весьма недёшевы, сообщила пресс-служб администрации города.
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