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Иномарки ушли из России: чиновники пересаживаются на "Лады"

Силовые структуры

На что пересаживаются чиновники, в условиях бегства иномарок из России.

Иномарки ушли из России: чиновники пересаживаются на "Лады"

Вообще-то, проблемы возникли в связи с уходом японского автопроизводителя Toyota. К примеру, мэрия Екатеринбурга меняет популярные Toyota Camry на российские "Лады" — информация о закупке городскихвластей новых авто появилась на портале госзакупок.

Сумма заказа — чуть более 17 миллионов рублей, пишет "За рулём".

Условия тендера сообщают, что это должны быть машины Lada или "эквивалент", с мощностью силового агрегата 100-150 лошадиных сил. Ранее местные СМИ сообщали, что всего градоначальство закупит 11 легковушек.

Ежегодно мэрия Екатеринбурга покупает 7-8 новых авто, таким образом автомобильный парк полностью обновляется в течение десяти лет. Переход от Toyota происходит потому что производство автомобилей японской марки в России прекращено, а те, что остались, весьма недёшевы, сообщила пресс-служб администрации города.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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