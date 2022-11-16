Медведев об "истерике" по поводу удара по Польше: "Зрада или перемога?"

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал скандал вокруг падения ракеты на территорию Польши.

Инцидент в польском селе Пшеводов экс-президент России назвал "истерикой киевских

вассалов".

"Вот что не даёт покоя. Если бы украинская зенитная ракета попала прямо в Капитолий — это была бы зрада или перемога?" — написал Медведев в своём микроблоге.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заверил, что не винит Украину в произошедшем, так как она оборонялась.