Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал скандал вокруг падения ракеты на территорию Польши.
Инцидент в польском селе Пшеводов экс-президент России назвал "истерикой киевских
вассалов".
"Вот что не даёт покоя. Если бы украинская зенитная ракета попала прямо в Капитолий — это была бы зрада или перемога?" — написал Медведев в своём микроблоге.
Ранее президент Польши Анджей Дуда заверил, что не винит Украину в произошедшем, так как она оборонялась.
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Ракета, упавшая в Польше, была выпущена ВСУ, чтобы сбить ракету России.