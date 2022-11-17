Пленные боевики ВСУ: половина мобилизованных украинцев бежит после первого боя

Попавшие в плен украинские солдаты рассказали, что в ВСУ появилось огромное количество "отказников", не желающих идти на передовую.

Как признался бывший боевик, таких людей арестовывают и отправляют в тюрьму ожидать суда.

"Хлопцы, тоже мобилизованные, первый взрыв почувствовали, начали бояться и говорить: "Нет, мы хотим домой — и всё", — рассказал РИА Новости ещё один военнопленный.

На вопрос о количестве "отказников" на передовой он пояснил, что 50% призванных украинцев отказываются брать в руки оружия, чтобы стрелять в русских, уже после первого боя.

Ранее стало известно, что командиры ВСУ оставляют тела убитых солдат прямо на поле боя, скрывая потери и получая от этого материальную выгоду.