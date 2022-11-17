Рогов: ВСУ несколько часов обстреливали Запорожскую область из тяжёлого оружия

Вооружённые силы Украины (ВСУ) вели массированные обстрелы на Запорожском направлении в течение нескольких часов, сообщил представитель администрации региона Владимир Рогов.

По его словам, украинские подразделения активизировались в этом районе боевых действий. Как пояснил чиновник, ВСУ выпустили по Васильевке и Новобогдановке шесть снарядов, по Михайловке — четыре.

"Под прицел попали жилые дома в Васильевке (прямые попадания) и Новобогдановке", — уточнил Рогов.

Он также добавил, что в результате ударов украинских военных пострадала школа №8, расположенная в населённом пункте Михайловка.

Представитель администрации подчеркнул: при атаке ВСУ использовали тяжёлые виды вооружения. Власти региона проверяют информацию о возможных пострадавших и других разрушениях. Эксперты приступили к оценке материального ущерба.

Ранее Рогов заявил, что ВСУ пытаются вызвать голод в Запорожской области, нанося удары по сельскохозяйственным предприятиям.