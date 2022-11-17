Украинские военные продолжают обстреливать сельскохозяйственные объекты, стремясь вызвать голод в Запорожской области, сообщил представитель администрации региона Владимир Рогов.
По его словам, киевский режим ведёт политику "сгона населения", так как создаёт препятствия для обеспечения мирных жителей продовольствием.
"Это происходит в течение четырёх-пяти месяцев", — отметил Рогов в интервью ТАСС.
Он также добавил, что в результате ударов ВСУ уничтожено огромное количество скота. Больше всего пострадали жители Васильевского и Каменско-Днепровского районов, находящихся на линии боевого соприкосновения, уточнил чиновник.
Как пояснил представитель администрации, в регионе есть запасы зерновых, нескольких видов круп и подсолнечного масла.
Ранее Рогов заявил, что обстановка на линии соприкосновения в Запорожской области постоянно обостряется. Он подчеркнул: российские военные готовы к отражению ударов ВСУ.
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