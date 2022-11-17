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Military Watch: Украине осталось 60 дней под ударами Суровикина

Силовые структуры

Киеву будет крайне сложно пережить эту зиму без помощи Запада. Отток беженцев в Европу только усилится, пишут журналисты американского издания Military Watch.

Military Watch: Украине осталось 60 дней под ударами Суровикина

К тому же Украина стремительно теряет сочувствующих на Западе, так как усталость общества от этой повестки усиливается. А в ситуации, когда фронты стабилизируются, и новых "перемог" не будет, шансов на самостоятельное решение вопроса у Украины нет. Катастрофические потери ВСУ и зима довершат начатое.

С этой точкой зрения согласны и эксперты Eurasia Review. Как заявил Майк Уитни, "российский командующий Сергей Суровикин поступил совершенно логично, выведя войска с правого берега Днепра".

Почему? "Если бы решение принимали украинские генералы, Херсон защищали бы, как Мариуполь. Результатом бы стали адские потери и руины вместо города", — отмечают аналитики.

Нужно учитывать тот факт, что ВСУ уже были обновлены как минимум дважды, тогда как российские войска до сих пор пребывают в меньшинстве и в первоначальном составе.

Уитни отметил, что российская армия "понесла некоторые репутационные издержки, но ВСУ за всё время так и не взяли ни одного крупного города, хотя бы такого, как Мариуполь, Лисичанск или Северодонецк".

"Россия будет завершать освобождение Донбасса, задействуя те группы военных, которые вывела из Херсона. К тому же у Москвы сохранилась общественная поддержка в тылу, которая не пошатнулась после выхода из правобережья", — отмечается в статье.

Этот факт резко контрастирует с тем, как в США воспринимали поражения американской армии во Вьетнаме и Афганистане. А у Киева большие проблемы с пополнением, так как последняя волна мобилизации привела в армию детей и инвалидов, причём якобы добровольно.

Так что Россия постепенно добьётся всех своих стратегических целей, несмотря на проблемы, уверен эксперт Eurasia Review.

Полковник Дуглас Макгрегор добавил, что "Суровикин сосредоточился на уничтожении всех сил и средств, которые позволяют врагу продолжать вести войну, а Зеленский ведёт себя как сорвавшийся с цепи, заявляя везде и всюду, что Украина побеждает".

С его точки зрения, если в обществе созрел мощный запрос на победу во всей военной кампании, ВСУ будут сражаться до конца. Впрочем конец уже не за горами.

Уитни считает, что секретные сообщения между советником по национальной безопасности Джейком Салливаном, бывшим послом России в Вашингтоне Юрием Ушаковым и бывшим главой ФСБ Николаем Патрушевым были встречей по разделу зон влияния.

Эксперты считают, что США не верят в победу ВСУ. НАТО создали в Польше и Румынии экспедиционные войска численностью 90 тысяч, но Москва предупредила, чтобы альянс не лез в русско-бандеровские разборки.

Соответственно, у ВСУ есть всего два месяца, чтобы закончить военную кампанию и сохранить от своей страны хотя бы половину… или хотя бы треть?

"В прошлом русские побеждали гораздо более сильные державы, несмотря ни на что, и это, вероятно, произойдёт сейчас. Украине стоило бы задуматься об этом немедленно", — рекомендуют эксперты.

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Автор: Александр Шторм, Куратор: Александр Артамонов
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