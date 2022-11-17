У России была техническая возможность ликвидировать президента Украины Владимира Зеленского во время его поездки в Херсон. Однако этого не было сделано, так как он должен доиграть свою роль до конца. Такое мнение высказал военный эксперт Владимир Евсеев в интервью "Украине.ру".
Он отметил, что Зеленский похож на ковбоя, которого никто не мог поймать, поскольку никто и не ловил.
"Зеленский нам нужен как фигура, которая подпишет акт о капитуляции. Зачем его убивать? Он же актёр. Сейчас он играет роль победителя, а потом он будет играть роль побеждённого. Он нам нужен только для этого", — заявил аналитик.
Эксперт также добавил, что российские военные должны до нового года освободить Донбасс.
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