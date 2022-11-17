Российские военные должны до нового года освободить Донбасс. Такое мнение высказал военный эксперт Владимир Евсеев.
Аналитик считает, что никаких возможностей для прорыва обороны ВС РФ у вооружённых сил Украины (ВСУ) на севере Запорожской области сейчас нет. К стабилизации и переходу к оборонительным боям всё идёт и на Луганском направлении, заметил он в интервью "Украине.ру".
По словам собеседника издания, важно, что за время "паузы" идёт наступление армии России в Донбассе, что позволит улучшить позиции на переговорах о прекращении огня.
"Мы должны до нового года освободить Донбасс", — заявил эксперт.
Он напомнил, что Марьинка уже частично освобождена, есть продвижение в Артёмовске, но предстоит ещё взять Угледар, Северск, Соледар, Славянск и Краматорск.
По его мнению, Киев не станет бросать все свои войска в Донбасс, так как это может стать для них ловушкой.
"Мы можем их окружить. Поэтому массового ввода войск в Донбасс не наблюдается. Плюс ко всему, киевский режим понимает, что эти войска обречены на поражение и уничтожение", — заключил Евсеев.
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