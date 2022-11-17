Евсеев: Россия должна до нового года освободить Донбасс

Российские военные должны до нового года освободить Донбасс. Такое мнение высказал военный эксперт Владимир Евсеев.

Аналитик считает, что никаких возможностей для прорыва обороны ВС РФ у вооружённых сил Украины (ВСУ) на севере Запорожской области сейчас нет. К стабилизации и переходу к оборонительным боям всё идёт и на Луганском направлении, заметил он в интервью "Украине.ру".

По словам собеседника издания, важно, что за время "паузы" идёт наступление армии России в Донбассе, что позволит улучшить позиции на переговорах о прекращении огня.

"Мы должны до нового года освободить Донбасс", — заявил эксперт.

Он напомнил, что Марьинка уже частично освобождена, есть продвижение в Артёмовске, но предстоит ещё взять Угледар, Северск, Соледар, Славянск и Краматорск.

По его мнению, Киев не станет бросать все свои войска в Донбасс, так как это может стать для них ловушкой.

"Мы можем их окружить. Поэтому массового ввода войск в Донбасс не наблюдается. Плюс ко всему, киевский режим понимает, что эти войска обречены на поражение и уничтожение", — заключил Евсеев.