Комбат Ходаковский раскритиковал скорость принятия решений генерами ВС РФ

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский сообщил, что у российских офицеров мало мотивации, поскольку сложившаяся система не позволяет им продвигаться по служебной лестнице и получать достойное вознаграждение. Он отметил, что многие военные уходят в Силы специальных операций РФ, чтобы реализоваться в профессиональном плане.

Также комбат подчеркнул низкую скорость принятия решений генералами ВС РФ, что негативно сказывается на эффективности боевых действий.

"Как часто я видел, когда офицеры нервно курили, наблюдая, как волокитится принятие решения, а противник уже успевает разгрузить состав с техникой. Даже на тактическом уровне реакция на запрашивание огня может растягиваться от 40 минут до четырёх часов, и, если у тебя нет своей арты, и ты зависишь от армии — берегись", — поделился комбат в своём Telegram-канале.

Ранее Ходаковский рассказал о расстреле мобилизованным ВС РФ командира в ДНР.