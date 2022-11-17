Подоляка: ВС РФ собираются устроить Киеву ещё один "варфоломеевский день"

В четверг, 17 ноября, российская армия наносит очередные ракетные удары по Украине.

После ракет идут атаки на критические объекты инфраструктуры беспилотниками.

"Судя по информации с мест, после вчерашней паузы ВС РФ сегодня собираются устроить Киеву ещё один "варфоломеевский день", — сообщает военный блогер Юрий Подоляка.

По его словам, очень много ракет запущено в первой волне атаки. И если, как и раньше будет три волны, опять российская сторона выйдет на сотню штук ракет.

Накануне Алексей Арестович призвал всех украинцев не выкладывать видео работы ПВО Украины, чтобы не демаскировать позиции.

"Выкладывая видео попаданий, ты корректируешь огонь противника", — отметил советник ОПУ.