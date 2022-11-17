Пушков: победа РФ на Украине будет пятым проигрышем Запада и концом гегемонии

Западные страны будут поддерживать конфликт на Украине до последнего, поскольку для них это вопрос мировой гегемонии.

Об этом сообщил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

По его словам, США, посчитав, что они окончательно возглавили мир, пошли на попытку тотальной гегемонии. За пять лет они хотели сменить правительство в семи государствах.

"После Ирака в Ливии, Сирии, Ливане и ещё в нескольких странах. И вишенкой на торте должна была быть смена власти в Иране", — на международном форуме "Друзья Крыма — друзья России" отметил сенатор.

Кампания "демократизации" затянулась у США на 10 лет и принесла политическое поражение. А в финале Афганистан, где все видели позорное бегство.

"Если Запад проигрывает гегемонию, это пятый проигрыш, после чего Запад уже претендовать на гегемона абсолютно не сможет. Поэтому и говорят, что Украину будут поддерживать столько, сколько нужно", — подытожил Пушков.