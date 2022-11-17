Советник руководителя Крыма Сергея Аксёнова Олег Крючков сообщил, что в регионе сбили украинский дрон. ВСУ пытались атаковать подстанцию "Кафа", отметил чиновник.
"Обломки упали на территории объекта", — добавил политик.
По его данным, беспилотник не смог что-либо повредить. Также Крючков подчеркнул, что местные жители не остались без света.
Подстанция "Кафа" — это конечная точка подключения трёх кабельно-воздушных линий энергетического моста в Крым и ключевой распределительный терминал. Строительство объекта началось в 2015 году и завершилось менее чем за год.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Александр Ходаковский рассказал, как мобилизованный расстрелял своего командира.