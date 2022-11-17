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Пасечник: в конфликте на Украине участвует НАТО в лице наёмников и инструкторов

Силовые структуры

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что НАТО уже является участником украинского конфликта, поскольку на стороне Киева воюют наёмники и западные инструкторы.

Пасечник: в конфликте на Украине участвует НАТО в лице наёмников и инструкторов

Пасечник в беседе с РИА Новости рассказал, что Киев привлекает к противостоянию с ВС РФ все возможные резервы, и украинская армия уже очень сильно разбавлена иностранными военными. Он подчеркнул, что бойцы ВС РФ отмечают в бою большое количество иностранного оружия, часто слышат иностранную речь, видят зарубежных наёмников и инструкторов. Всё это позволяет сделать вывод, что блок НАТО уже вошёл в конфликт на Украине в качестве полноправного участника, отметил Пасечник.

Что касается ситуации на линии соприкосновения в ЛНР, она по-прежнему остаётся сложной, но при этом ВС РФ её полностью контролируют, заверил Пасечник.

"Попытки прорыва, они практически каждодневные, они практически не прекращаются по всем направлениям. И мы регулярно отбиваем попытки наступления врага. При этом хотелось бы отметить, что противник несёт огромные потери в этих наступлениях", — рассказал врио главы ЛНР.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Александр Артамонов
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