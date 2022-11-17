Коц: Киев бьёт по Белгороду и Севастополю, потому что может

Тезис о том, что Украина бьёт по Валуйкам, Уразово и Белгороду "в ответ на российские военные удары" создаёт ложную иллюзию того, что если мы не будем запускать по их инфраструктуре Х-101, то и "Грады" не будут лететь по Шебекино. Такое мнение высказал военный журналист Александр Коц в своём Telegram-канале.

Он отметил, что Киев ничего не делает в ответ, а делает, исходя из своих возможностей. И эти возможности постепенно расширяются.

"Бьёт по Севастополю подводными дронами, бьёт по нефтебазе под Орлом беспилотниками, атакует Джанкойский аэродром ударным БПЛА. Не потому, что мы обстреляли ракетами "Южмаш" или разбили "Калибрами" логистический хаб в Одессе. А потому что может. И чем больше у него будет возможностей, тем шире будет география ударов по российской территории", — написал репортёр.