Шмыгаль: ВС РФ наносят удары по заводу "Южмаш" в Днепре

Российские военные наносят удары по Южному машиностроительному заводу в Днепре и объектам газодобычи. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на Киевском международном экономическом форуме.

"Пока над Киевом пролетают ракеты. Сейчас бомбят нашу газодобычу, бомбят наши предприятия в Днепре, "Южмаш", — сказал Шмыгаль.

В соцсетях также появилось видео, на котором, предположительно, зафиксирован момент прилёта ракеты по заводу. Вслед за этим раздался мощный взрыв и возник сильный пожар.