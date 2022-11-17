Российские военные наносят удары по Южному машиностроительному заводу в Днепре и объектам газодобычи. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на Киевском международном экономическом форуме.
"Пока над Киевом пролетают ракеты. Сейчас бомбят нашу газодобычу, бомбят наши предприятия в Днепре, "Южмаш", — сказал Шмыгаль.
В соцсетях также появилось видео, на котором, предположительно, зафиксирован момент прилёта ракеты по заводу. Вслед за этим раздался мощный взрыв и возник сильный пожар.
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