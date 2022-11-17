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Боевики нацбата "Айдар"* и 53-я бригада ВСУ отказались защищать Артёмовск

Силовые структуры

Боевики 53-й бригада украинской армии попытались атаковать позиции российской армии, которые расположены в районе Артёмовска. После того как атакующая батальонная группа при поддержке бронеавтомобилей Mastiff и двух танков Т-64БВ была обнаружена, ВС РФ открыли огонь на поражение.

Спустя три часа группировка противника была разбита, а остатки подразделения вернулись на исходные позиции. На следующий день боевики снова предприняли безуспешную попытку атаки. Об этом сообщает Telegram-канала "Военная хроника".

"Наиболее крупные потери понесли 24-й отдельный штурмовой батальон "Айдар"*, разведывательная рота и артиллерийская группа 53-й бригады, почти полностью уничтоженная в ходе артиллерийской дуэли", — отметили военкоры.

После двух неудачных атак члены националистического батальона "Айдар"* и 53-я бригада отказались оборонять Артёмовск. Согласно радиоперехвату, украинские военные жалуются на нехватку боеприпасов, медикаментов и тяжёлой артиллерии.

*организация признана экстремистской и запрещена в России.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
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Боевики нацбата "Айдар"* и 53-я бригада ВСУ отказались защищать Артёмовск
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