Армия России сорвала три атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Южнодонецком направлении, уничтожив свыше 60 боевиков. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
По информации ведомства, Киев пытался наступать в этой зоне боёв силами до трёх ротных тактических групп ВСУ. Отмечается, что активные действия российских солдат позволили пресечь атаку украинских войск в районе Пречистовки, Угледара и Новомихайловки ДНР.
"В результате огневого поражения подразделения противника были остановлены и рассеяны", — прокомментировали в Минобороны РФ.
Кроме того, в ведомстве подчеркнули: на этом направлении украинская армия лишилась двух танков и шести бронированных машин.
Ранее военный эксперт Владимир Евсеев заявил, что российские бойцы должны полностью освободить Донбасс до нового года. Это позволит улучшить позиции Москвы на дальнейших мирных переговорах, считает специалист.
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