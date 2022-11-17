Минобороны: армия РФ сорвала три атаки ВСУ на Южнодонецком направлении

Армия России сорвала три атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Южнодонецком направлении, уничтожив свыше 60 боевиков. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

По информации ведомства, Киев пытался наступать в этой зоне боёв силами до трёх ротных тактических групп ВСУ. Отмечается, что активные действия российских солдат позволили пресечь атаку украинских войск в районе Пречистовки, Угледара и Новомихайловки ДНР.

"В результате огневого поражения подразделения противника были остановлены и рассеяны", — прокомментировали в Минобороны РФ.

Кроме того, в ведомстве подчеркнули: на этом направлении украинская армия лишилась двух танков и шести бронированных машин.

Ранее военный эксперт Владимир Евсеев заявил, что российские бойцы должны полностью освободить Донбасс до нового года. Это позволит улучшить позиции Москвы на дальнейших мирных переговорах, считает специалист.