Шурыгин объяснил, почему Россия не уничтожает мосты Украины: ракеты не помогут

Россия сегодня нанесла ракетные удары не только по энергетической инфраструктуре Украины, но и по другим объектам: крупнейшему машиностроительному заводу "Южмаш" и газотранспортной системе. Однако вопрос, который волнует многих, почему не бьют по мостам и железным дорогам. На него дал ответ военный эксперт Владислав Шурыгин в беседе с "МК".

Аналитик считает, что наносить удары по мостам нет смысла.

Он напомнил, что Антоновский мост в Херсоне Украина пыталась вывести из строя три месяца, однако когда возникла необходимость российские войска просто перешли по нему на левый берег Днепра.

Чтобы уничтожить мост, его нужно обвалить, что и было в итоге сделано. А ракетные удары определяющей роли не сыграли.

Собеседник издания добавил, что удары по железнодорожным путям, по которым идёт на Украину техника и вооружение НАТО, наносятся, но мало, поскольку восстановить их совершенно несложно.

"Например, на восстановление разрушенного пути уходит от полутора до трёх часов. А на восстановление прохода через железнодорожный узел уходит примерно 6-8 часов", — пояснил военный эксперт.