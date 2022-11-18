Боец из ДНР рассказал о подрыве бункера с диверсантами ВСУ под Артёмовском

В бою под Артёмовском военные Народной милиции ДНР уничтожили группу украинских диверсантов. О том, как это произошло, рассказал боец с позывным "Байкал".

Он уточнил, что боевики вооружённых сил Украины (ВСУ) попали под огонь артиллерии армии России. Они разделились на две группы, одну из которых завалило обломками здания, а вторая сумела укрыться в подвале четырёхэтажного дома.

Российские военные решили зайти в подвал ночью, однако дверь оказалась бронированной. Через неё начали вести переговоры о сдаче украинцев в плен, добавил "Байкал".

По его словам, главный группы диверсантов пообещал дать ответ через полчаса. Однако когда военные подошли, боевики забросили под ступеньки гранату и снова забаррикадировались. Бункер было решено взорвать.

После взрыва выжило только двое диверсантов, которые получили ранения и были взяты в плен.