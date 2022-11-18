Евсеев: ВСУ не прорваться на Запорожском направлении

Все попытки ВСУ прорвать российскую линию обороны на Запорожском направлении обернутся провалом, заявил военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев.

По его словам, уход ВС РФ из Херсона ликвидировал проблему на юге и позволил российским военным закрепиться в Запорожской области.

"Из Днепропетровска противник мог наступать и на Херсон, и на Мелитополь. Он мог достаточно быстро перебросить войска. А у нас на херсонском плацдарме находилось около 50 тысяч войск, — сообщил политолог "Украине.ру". — Сейчас у противника нет никаких возможностей для прорыва нашей обороны на севере Запорожской области".

При этом "пауза" даёт российским военным вести наступление на Луганском направлении, что станет одним из рычагов давления на переговорах о прекращении огня.