Сладков: отец генерала Суровикина сбил три американских самолёта

Отец командующего Объединённой группировкой российских войск на Украине генерала армии Сергея Суровикина сбил три американских самолёта во время войны в Корее и погиб на Дальнем Востоке. Об этом рассказал военный журналист Александр Сладков.

В своём Telegram-канале военкор опубликовал письмо, которое прислал ему старый друг Василий Масюк.

Он написал о случае, который произошёл в апреле 1966 года. Тогда с авиабазы недалеко от Уссурийска взлетел истребитель-бомбардировщик Су-7Б. После набора им высоты 100-150 метров на самолёте отказал двигатель.

Впереди по курсу виднелись жилые дома и школа. Имея приказ катапультироваться, летчик всё же остался в кабине и сумел направить самолёт в безлюдное место. Шансов спастись самому у него не осталось.

За этот подвиг полковник авиации Владимир Суровикин посмертно был награждён орденом Ленина.

А через пять с половиной месяцев — 11 октября 1966 года — вдова полковника родила сына Сергея, которого позже назовут "Генерал Армагеддон", цитирует автора письма репортёр.