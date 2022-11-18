Военкор Коц о подрыве железной дороги в Одессе: "Браво одесским партизанам!"

Сообщение о подрыве железнодорожного полотна неизвестными в Одессе, после которого остановился грузовой поезд, — это что-то новое. И, возможно, диверсия — результат работы партизан, симпатизирующих России, в украинском тылу. Такое мнение высказал военный журналист Александр Коц в своём Telegram-канале.

Он отметил, что новость о подрыве в Одессе прошла как-то незаметно. Однако сама по себе она удивительна.

О диверсантах и партизанах на оккупированных территориях до сих пор ничего слышно не было, тогда как противник давно и плотно работает в российском тылу, добавил репортёр.

"То, что в разных частях оккупированной Украины остаются люди, настроенные за нас, я знал. Со многими переписываюсь, некоторые так и говорят: научите нас, мы будем бороться здесь, в украинском тылу. Но чтобы кто-то от слов перешел к делу… Браво одесским партизанам! Надеюсь, это начало системной работы", — заключил военкор.