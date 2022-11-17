Под Одессой неизвестные взорвали железнодорожное полотно

В Одесской области неизвестные взорвали железнодорожные пути.

Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.

"В результате повреждения был остановлен грузовой состав. Пострадавших нет. Подрыв рельс произошел на участке Березовка-Рауховка", — пишет ведущий Первого канала.

А между тем в своём вечернем обращении Зелинский отметил, что сейчас более 10 миллионов украинцев сидят без света. Почти полностью без света Киев, Сумы, Одесса, Винница.

Он призвал западных партнёров как можно быстрее закрыть украинское небо и предоставить ВСУ больше систем ПВО.