Шахназаров: падение ракет в Польше — переломный момент конфликта Украины и РФ

Инцидент с падением ракет в польской деревне стоит воспринимать в качестве переломного момента в ходе конфликта Украины и России. Такое мнение выразил режиссёр и политический аналитик Карен Шахназаров.

В интервью РИА Новости он отметил, что в ситуации, которая произошла на территории Польши, прослеживается много "нелогичных вещей". Режиссёр убеждён: если бы Варшава по результатам проверки вслед за Киевом обвинила РФ в падении ракет, это спровоцировало бы начало Третьей мировой войны.

При этом Шахназаров напомнил, что официальные лица Польши идентифицировали упавшие ракеты как украинские. По его словам, после этой провокации Киева не было принято каких-либо действий. Как пояснил аналитик, руководству Украины не удалось обмануть мировое сообщество и настроить другие страны против Москвы.

"Именно этот момент и может стать ключевым и одновременно переломным в вопросе украинско-российского конфликта", — заключил Шахназаров.

Напомним, 15 ноября польские СМИ сообщили о падении двух ракет в Люблинском воеводстве. Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в этом инциденте, однако позже выяснилось, что в Польше упали обломки украинской системы С-300.