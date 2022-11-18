WarGonzo: танковый батальон 11-го полка НМ ДНР уничтожает ВСУ в Первомайском

Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР продолжают активные боевые действия специальной военной операции на Украине. Telegram-канал WarGonzo сообщил об очередном успехе российской армии.

Танковый батальон 11-го полка Народной милиции ДНР под командованием Севера уничтожает подразделения Вооружённых сил Украины в Первомайском. Посёлок имеет узкие границы, что создаёт сложности для работы боевых машин. Однако военнослужащие ВС РФ всё равно отлично справляются с боевой задачей.

Ранее командир батальона "Восток" Александр Ходаковский заявил, что армии России не хватает дисциплины для мотивации.