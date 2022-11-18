Ходаковский заявил, что армии России не хватает дисциплины для мотивации

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский сравнил события 2014 года и текущие реалии. Своими мыслями поделился в Telegram-канале.

Он считает, что 2014 год был временем романтиков. Тогда люди сами шли в ополчение, бросая вызов судьбе.

"Не всё было гладко, и не все были такими уж бескорыстными, но в целом всё держалось на человеческом энтузиазме, и убеждать никого не приходилось", — пишет комбат.

Ходаковский отмечает, что сейчас удельный вес энтузиастов мизерный по сравнению с общей массой. Он приводит в пример Первую мировую войну, когда было много патриотов, рвавшихся в зону боевых действий.

Командир считает, что нынешней армии не хватает мотивации, и помочь в этом может только дисциплина.

"Дисциплина на фронте, дисциплина в тылу — дисциплина в головах", — заключил он.

Ранее Ходаковский раскритиковал скорость принятия решений генерами ВС РФ.