Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский сравнил события 2014 года и текущие реалии. Своими мыслями поделился в Telegram-канале.
Он считает, что 2014 год был временем романтиков. Тогда люди сами шли в ополчение, бросая вызов судьбе.
"Не всё было гладко, и не все были такими уж бескорыстными, но в целом всё держалось на человеческом энтузиазме, и убеждать никого не приходилось", — пишет комбат.
Ходаковский отмечает, что сейчас удельный вес энтузиастов мизерный по сравнению с общей массой. Он приводит в пример Первую мировую войну, когда было много патриотов, рвавшихся в зону боевых действий.
Командир считает, что нынешней армии не хватает мотивации, и помочь в этом может только дисциплина.
"Дисциплина на фронте, дисциплина в тылу — дисциплина в головах", — заключил он.
Ранее Ходаковский раскритиковал скорость принятия решений генерами ВС РФ.
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