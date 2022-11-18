Бойцы группировки "О" российской армии пресекли очередную попытку боевиков вооружённых сил Украины (ВСУ) прорвать оборонительный рубеж на линии Сватово-Кременная. Об этом сообщают военкоры "Русской Весны".
Отмечается, что бойцы ВСУ ночью под прикрытием темноты в составе двух бронегрупп начали движение в сторону позиций российских войск.
Но разведгруппа "Отважных" обнаружила боевиков и скорректировала огонь артиллерии. По ним был нанесён удар из реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град", после чего украинские военные были вынуждены отступить и вернуться на свои позиции.
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