Разведчики "Отважных" пресекли попытку прорыва ВСУ на линии Сватово-Кременная

Бойцы группировки "О" российской армии пресекли очередную попытку боевиков вооружённых сил Украины (ВСУ) прорвать оборонительный рубеж на линии Сватово-Кременная. Об этом сообщают военкоры "Русской Весны".

Отмечается, что бойцы ВСУ ночью под прикрытием темноты в составе двух бронегрупп начали движение в сторону позиций российских войск.

Но разведгруппа "Отважных" обнаружила боевиков и скорректировала огонь артиллерии. По ним был нанесён удар из реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град", после чего украинские военные были вынуждены отступить и вернуться на свои позиции.