Аксёнов: в Крыму проводятся фортификационные работы для безопасности жителей

Глава Крыма Сергей Аксёнов проинформировал, что на полуострове проводятся фортификационные работы для безопасности крымчан.

"Безопасность Республики Крым и ее жителей обеспечивается за счет мер, принимаемых по поручению нашего президента. При этом на территории Крыма, под моим контролем проводятся фортификационные работы", — сказал он.

По словам Аксёнова, основные меры безопасности должны быть достигнуты, в первую очередь, за счёт мероприятий, проводимых на территории Херсонской области.

Ранее советник руководителя Крыма Олег Крючков сообщил, что в регионе сбили украинский дрон. ВСУ пытались атаковать подстанцию "Кафа".