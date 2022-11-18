Глава Крыма Сергей Аксёнов проинформировал, что на полуострове проводятся фортификационные работы для безопасности крымчан.
"Безопасность Республики Крым и ее жителей обеспечивается за счет мер, принимаемых по поручению нашего президента. При этом на территории Крыма, под моим контролем проводятся фортификационные работы", — сказал он.
По словам Аксёнова, основные меры безопасности должны быть достигнуты, в первую очередь, за счёт мероприятий, проводимых на территории Херсонской области.
Ранее советник руководителя Крыма Олег Крючков сообщил, что в регионе сбили украинский дрон. ВСУ пытались атаковать подстанцию "Кафа".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В зоне СВО морпех с позывным "Хищник" заработал почти миллион рублей за уничтожение украинской авиатехники.