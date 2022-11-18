Спецназ "Ахмат" разбил скрытую позицию украинских боевиков

Вооружённые силы Российской Федерации продолжают спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Бойцы отряда специального назначения "Ахмат" уничтожили скрытую позицию украинских неонацистов.

По информации главы Чечни Рамзана Кадырова, ликвидированы трое украинских боевиков, один нацист был пленён.

"Денацифицированы трое, ещё один взят в плен", — сообщил он.

Ранее официальные представители Минобороны РФ рассказали о безуспешной попытке двух ротных тактических групп украинской армии атаковать позиции Вооружённых сил Российской Федерации в районах Ягодного в Харьковской области и села Куземовка в Луганской Народной Республике.