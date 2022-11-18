Официальные представители Минобороны РФ рассказали о безуспешной попытке двух ротных тактических групп украинской армии атаковать позиции Вооружённых сил Российской Федерации в районах Ягодного в Харьковской области и села Куземовка в Луганской Народной Республике.
"План сорван в результате поражения российской артиллерией и тяжёлыми огнемётными системами", — объяснили в военном ведомстве.
В ходе операции ВСУ на Купянском направлении потеряли свыше 50 человек, два танка и пять бронеавтомобилей, добавили в МО России.
Ранее в министерстве заявляли о ликвидации около 40 украинских солдат на Краснолиманском направлении.
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В зоне СВО морпех с позывным "Хищник" заработал почти миллион рублей за уничтожение украинской авиатехники.