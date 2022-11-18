Минобороны: ВС России сорвали атаку ВСУ на Купянском направлении

Официальные представители Минобороны РФ рассказали о безуспешной попытке двух ротных тактических групп украинской армии атаковать позиции Вооружённых сил Российской Федерации в районах Ягодного в Харьковской области и села Куземовка в Луганской Народной Республике.

"План сорван в результате поражения российской артиллерией и тяжёлыми огнемётными системами", — объяснили в военном ведомстве.

В ходе операции ВСУ на Купянском направлении потеряли свыше 50 человек, два танка и пять бронеавтомобилей, добавили в МО России.

Ранее в министерстве заявляли о ликвидации около 40 украинских солдат на Краснолиманском направлении.