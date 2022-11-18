Пленный боец ВСУ рассказал о высоком уровне коррупции в украинской армии

Украинский военнопленный Леонид Кацюк заявил, что высшие чины ВСУ погрязли в коррупции.

Если солдат хочет перевестись подальше от линии фронта, то может заплатить командиру определённую сумму, сообщил пленный.

По словам Кацюка, он попал в плен из-за украинского танка, который открыл огонь по своим.

Беседу с пленным опубликовал Telegram-канал "Военкоры Русской весны".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил, что в стране полностью отсутствует коррупция.