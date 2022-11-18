Украинский военнопленный Леонид Кацюк заявил, что высшие чины ВСУ погрязли в коррупции.
Если солдат хочет перевестись подальше от линии фронта, то может заплатить командиру определённую сумму, сообщил пленный.
По словам Кацюка, он попал в плен из-за украинского танка, который открыл огонь по своим.
Беседу с пленным опубликовал Telegram-канал "Военкоры Русской весны".
Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил, что в стране полностью отсутствует коррупция.
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