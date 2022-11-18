Скотт Риттер: Зеленский провалил попытку втянуть НАТО в конфликт ложью о ракетах

Президент Украины Владимир Зеленский хотел, чтобы Североатлантический альянс присоединился к конфликту напрямую, поэтому солгал о непричастности Киева к падению ракет в Польше. Такое мнение выразил бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.

В интервью Judging Freedom он подчеркнул: результаты предварительной проверки указывают на то, что именно Украина запустила ракету на территорию Польши. Как пояснил ветеран разведки, представители НАТО отследили её траекторию и согласились с итогами расследования Минобороны РФ.

По его словам, Зеленский обвинял Россию в организации ракетного инцидента, желая привлечь альянс к конфликту на Украине.

"Ему нужно, чтобы НАТО объявил бесполётную зону над Украиной. Это было бы для него спасением", — сказал Риттер.

Он также добавил, что украинские средства противовоздушной обороны (ПВО) выбрали неправильную траекторию для отражения российских ударов. Экс-офицер разведки США допустил вероятность целенаправленного запуска ракеты ВСУ в сторону Польши.