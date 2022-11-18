Опубликовано видео уничтожения ОБТФ "Каскад" НМ ДНР бегущих из Павловки ВСУ

Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР продолжают активные боевые действия в зоне спецоперации на Украине. Военные корреспонденты "Русской Весны" сообщили об очередном успехе российских военнослужащих.

Батальон "Каскад" НМ ДНР уничтожает бегущих из Павловки бойцов ВСУ. В арсенале солдат ВС РФ имеются беспилотные летательные аппараты "Куб", которые позволяют выявлять позиции противника и уничтожать их нанесением высокоточных ударов.

Ранее сообщалось о жестоком обращении ВСУ с российскими бойцами в Макеевке ЛНР. Видеокадры свидетельствуют о военном преступлении украинских нацистов.