Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР продолжают активные боевые действия в зоне спецоперации на Украине. Военные корреспонденты "Русской Весны" сообщили об очередном успехе российских военнослужащих.
Батальон "Каскад" НМ ДНР уничтожает бегущих из Павловки бойцов ВСУ. В арсенале солдат ВС РФ имеются беспилотные летательные аппараты "Куб", которые позволяют выявлять позиции противника и уничтожать их нанесением высокоточных ударов.
Ранее сообщалось о жестоком обращении ВСУ с российскими бойцами в Макеевке ЛНР. Видеокадры свидетельствуют о военном преступлении украинских нацистов.
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