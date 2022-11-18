В Сети появились кадры расправы военных ВСУ над солдатами ВС РФ

В Сети появились жуткие кадры казни российских военнослужащих перед расстрелом боевиками ВСУ в Макеевке. Они пытались придумать оправдания, что солдаты ВС РФ были убиты прилётом мины или в бою.

Однако на кадрах видно, что наши бойцы сдались в плен за исключением одного, который открыл огонь. На втором ролике видны тела военных с признаками добивания. Данные видеозаписи свидетельствуют о военном преступлении украинских нацистов.

Вероятными исполнителями убийства называют пограничников Бортничук Артура и Михайловского Назара — выпускников университета МВД в Харькове.

Telegram-канал "Рыбарь" разместил фото и видео с места события, но по этическим соображениям издание Pravda.Ru не публикует их.

Ранее сообщалось об успехе российский войск в Первомайском.