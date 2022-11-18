В Сети появились жуткие кадры казни российских военнослужащих перед расстрелом боевиками ВСУ в Макеевке. Они пытались придумать оправдания, что солдаты ВС РФ были убиты прилётом мины или в бою.
Однако на кадрах видно, что наши бойцы сдались в плен за исключением одного, который открыл огонь. На втором ролике видны тела военных с признаками добивания. Данные видеозаписи свидетельствуют о военном преступлении украинских нацистов.
Вероятными исполнителями убийства называют пограничников Бортничук Артура и Михайловского Назара — выпускников университета МВД в Харькове.
Telegram-канал "Рыбарь" разместил фото и видео с места события, но по этическим соображениям издание Pravda.Ru не публикует их.
Ранее сообщалось об успехе российский войск в Первомайском.
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В зоне СВО морпех с позывным "Хищник" заработал почти миллион рублей за уничтожение украинской авиатехники.