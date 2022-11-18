Танковый батальон ДНР поддерживает наступление подразделений ВС РФ на Водяное

Военный корреспондент Народной милиции ДНР Олег Никитин ведёт репортаж из зоны спецоперации в районе населённого пункта Водяное. Сообщается, что Отдельный танковый батальон (ОТБ) НМ Донецкой Народной Республики ведёт огонь с закрытых позиций по противнику.

Военкор информирует, что высокая эффективность боя была обусловлена качественной корректировкой, а также взаимодействием экипажа ОТБ с тем подразделением, которое ведёт наступление в данном направлении. Огонь осуществлялся с корректировкой с беспилотника и со специального мобильного командного пункта.

"Было замечено передвижение противника в данном районе. Там было несколько групп до 15 человек, которые заносили туда (на позицию — Прим. ред.) вооружения. Нам поступил сигнал, вышли во взаимодействие, определились, куда будем нести огонь", — рассказал офицер НМ ДНР с позывным "Атаман".

Танки Т-80 разнесли позиции ВСУ на данном участке.