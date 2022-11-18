Военкор Линин проинформировал, что ВС РФ штурмовали Опытное несколько недель

ВС России установили контроль над населённым пунктом Опытное. О подробностях взятия важной территории рассказал военный корреспондент Евгений Линин.

15 ноября началось закрепление российской армии на позициях. Далее продвижение пошло в сторону Водяного. Все попытки контратак ВСУ были отбиты ВС РФ. Линин сообщает, что на протяжении долгого времени ВСУ создавали из Опытного укрепрайон. Один из таких пунктов был в трубе для слива большого диаметра, которая проходила под проезжей частью. То есть каждый клочок земли представлял собой укреплённые территории.

"Нет ни одного подвала в жилом доме, который бы не являлся укреплённым пунктом. Брали штурмом практически каждое здание. Штурм шёл на протяжении нескольких недель. Шла подготовка: сначала артиллерийская, минометная. Разведка работала очень активно", — рассказывает военкор URA.RU на Первом канале.

Бои были тяжёлые, но те части ВСУ, которые находились в укрепрайоне, не смогли противостоять напору ВС РФ. Взятие опытного даёт возможность армии России отодвинуть противника как можно дальше, чтобы он не смог продолжать обстреливать Донецк, заключил Линин.