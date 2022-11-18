Коц назвал узаконенное зверство в ВСУ причиной казни пленных ВС РФ в Макеевке

Военный корреспондент Издательского дома "Комсомольская правда" Александр Коц прокомментировал шокирующее видео с расправой боевиков ВСУ над российскими военнопленными. Он назвал акт узаконенным зверством.

По словам военкора, совершившие военное преступление украинские солдаты — не члены нацбатальона, а бойцы обычной кадровой части. На просторах Сети до сих пор есть их школьные видеоролики, где они выступают в местном клубе КВН на русском языке.

"Как бывшие кавээнщики превратились в безжалостных убийц, лишённых человеческого облика?" — задаётся вопросом Коц.

По его мнению, причиной тому служит узаконенное зверство, практикующееся в последние годы на Украине. С самого начала СВО в Сети появились жестокие кадры с перерезанием горла российским бойцам, выстрелами в колени.

"Они не стеснялись это делать под запись. Потому что знали, что им за это ничего не будет", — пишет военкор.

Он также отметил, что не питает иллюзий относительно расследования, к которому приступили в ООН. По мнению Коца, иллюзии должны исчезнуть и у наших военных: правила и конвенции у врага отсутствуют, что они в очередной раз доказали.