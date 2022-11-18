Военный корреспондент Издательского дома "Комсомольская правда" Александр Коц прокомментировал шокирующее видео с расправой боевиков ВСУ над российскими военнопленными. Он назвал акт узаконенным зверством.
По словам военкора, совершившие военное преступление украинские солдаты — не члены нацбатальона, а бойцы обычной кадровой части. На просторах Сети до сих пор есть их школьные видеоролики, где они выступают в местном клубе КВН на русском языке.
"Как бывшие кавээнщики превратились в безжалостных убийц, лишённых человеческого облика?" — задаётся вопросом Коц.
По его мнению, причиной тому служит узаконенное зверство, практикующееся в последние годы на Украине. С самого начала СВО в Сети появились жестокие кадры с перерезанием горла российским бойцам, выстрелами в колени.
"Они не стеснялись это делать под запись. Потому что знали, что им за это ничего не будет", — пишет военкор.
Он также отметил, что не питает иллюзий относительно расследования, к которому приступили в ООН. По мнению Коца, иллюзии должны исчезнуть и у наших военных: правила и конвенции у врага отсутствуют, что они в очередной раз доказали.
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