Хакеры группировки Killnet устроили DDoS-атаку на сервис спутникового интернета Starlink американского бизнесмена Илона Маска.
Об этом сообщает Telegram-канал Killnet. Пользователи не могут залогиниться на сайте сервиса: страница входа не прогружается или же после долгого ожидания выдаёт ошибку.
Также хакеры заявили, что выльют тонны гигабайт "цифрового мусора" в базу Starlink.
Соединённые Штаты ранее признали, что их спутниковая система помогает украинской армии. Многие аналитики уверены, что Starlink помогает националистам киевского режима выбирать самые важные цели.
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