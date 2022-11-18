Хакеры Killnet устроили DDoS-атаку на сервис Starlink Илона Маска

Хакеры группировки Killnet устроили DDoS-атаку на сервис спутникового интернета Starlink американского бизнесмена Илона Маска.

Об этом сообщает Telegram-канал Killnet. Пользователи не могут залогиниться на сайте сервиса: страница входа не прогружается или же после долгого ожидания выдаёт ошибку.

Также хакеры заявили, что выльют тонны гигабайт "цифрового мусора" в базу Starlink.

Соединённые Штаты ранее признали, что их спутниковая система помогает украинской армии. Многие аналитики уверены, что Starlink помогает националистам киевского режима выбирать самые важные цели.