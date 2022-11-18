У США заканчиваются снаряды и ракеты для Украины: "Таких боёв не ожидали"

Наступает первая полноценная зима в противостоянии России с Украиной, а у США уже заканчиваются многие высокотехнологичные вооружения и боеприпасы для ВСУ.

Об этом сообщает сайт телеканала CNN, ссылаясь на трёх осведомлённых чиновников США.

Запасы некоторых систем "истощаются", поскольку есть "конечное число" запасов, которые Вашингтон может отправить. Особую обеспокоенность вызывает исчерпаемость — 155-мм артиллерийских боеприпасов и переносных ЗРК "Стингер", отмечают авторы.

Также заканчиваются ракеты HARM, ракеты "земля-земля" GMLRS и ПТРК Javelin, хотя Белый дом предпринял шаги для наращивания их производства.

"Это становится всё труднее и труднее. Западу будет очень трудно удовлетворить спрос на таком очень высоком уровне", — отметил член палаты представителей Майк Куигли, курирующий комитет по разведке.

В кулуарах Пентагона давно идут споры, могут ли поставки киевской власти привести к критическому сокращению стратегических запасов, ударив тем самым по национальной безопасности США.