Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Поляки требуют от Киева извинений и возмещения ущерба за упавшие ракеты
Baijiahao: отчёт США о торговле с Россией разгневал Евросоюз
Шмыгаль: ударами ВС РФ половина энергосистемы Украины выведена из строя
Находящийся в розыске Ровшан Аскеров: призвал заваливать Россию "грузом 200"
Военкор Сладков заявил, что ВСУ расстреляли военнопленных ВС РФ специально
Марочко: военнопленных ВС РФ расстреляли солдаты 80-й отдельной ДШБ ВСУ
В РФ пополнили список иноагентов: Noize MC*, Ирина Шихман**, Михаил Светов***
Хакеры Killnet устроили DDoS-атаку на сервис Starlink Илона Маска
Эксперт: Запад недоволен всплывающей неэффективностью его вооружения

Медведев заявил о неизбежности наказания военных ВСУ, расстрелявших солдат ВС РФ

Силовые структуры

Военнопленных солдат ВС РФ подвергли жестокому обстрелу боевики 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в Макеевке ЛНР. Председатель Совета безопасности Дмитрий Медведев не остался равнодушным в произошедшему и прокомментировал ситуацию в своём Telegram-канале.

Медведев заявил о неизбежности наказания военных ВСУ, расстрелявших солдат ВС РФ

Он признался, что много лет назад учился в университете уголовному праву. Политик отметил, что уголовное наказание состоит из кары, с одной стороны, и условий для исправления и перевоспитания виновного лица — с другой.

"И только смертная казнь — чистая кара по понятным причинам. По принципу "жизнь за жизнь", известному ещё с ветхозаветных времён (Левит, 24:20)", — написал он.

Медведев заявил, что украинские военные не должны понести никакого иного наказания, кроме того, что является чистой карой, даже если потребуются годы на их поиски.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Эльвира Махмутова, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
Суконкин: военный ВС РФ с позывным "Хищник" заработал почти 1 млн рублей в СВО

В зоне СВО морпех с позывным "Хищник" заработал почти миллион рублей за уничтожение украинской авиатехники.

Суконкин: военный ВС РФ с позывным "Хищник" заработал почти 1 млн рублей в СВО
Defense: Россия нанесла удар по Киеву ракетой с имитатором ядерной боеголовки
Мир. Новости мира
Defense: Россия нанесла удар по Киеву ракетой с имитатором ядерной боеголовки
Силовые структуры
ТОС-1А "Солнцепёк" сжигает штурмовые группы ВСУ в районе Сватово
Силовые структуры
Military Watch: Украине осталось 60 дней под ударами Суровикина
Сергей Лебедев Налог на домашних животных поможет России обеспечить безопасность городов Сергей Лебедев Ольга Лебедева "Побочка" украинских блэкаутов — в темноте расцветает мародёрство Ольга Лебедева Соломон Соловьев Знак зодиака 18 ноября: знаменитые Скорпионы Соломон Соловьев
Силовые структуры
ВКС РФ поразили украинские цеха по изготовлению ракет
Мир. Новости мира
Канадцы обрушились на премьера Трюдо после того, как его отчитал лидер Китая
Нармания: США придумали, как решить все проблемы с Россией с помощью Польши
Мир. Новости мира
Нармания: США придумали, как решить все проблемы с Россией с помощью Польши
Последние материалы
Baijiahao: отчёт США о торговле с Россией разгневал Евросоюз
Шмыгаль: ударами ВС РФ половина энергосистемы Украины выведена из строя
Медведев заявил о неизбежности наказания военных ВСУ, расстрелявших солдат ВС РФ
Находящийся в розыске Ровшан Аскеров: призвал заваливать Россию "грузом 200"
Военкор Сладков заявил, что ВСУ расстреляли военнопленных ВС РФ специально
Марочко: военнопленных ВС РФ расстреляли солдаты 80-й отдельной ДШБ ВСУ
В РФ пополнили список иноагентов: Noize MC*, Ирина Шихман**, Михаил Светов***
Хакеры Killnet устроили DDoS-атаку на сервис Starlink Илона Маска
Эксперт: Запад недоволен всплывающей неэффективностью его вооружения
Марков о заявлении США о переговорах с РФ: "Редкий случай, как можно верить США"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников