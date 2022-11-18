Медведев заявил о неизбежности наказания военных ВСУ, расстрелявших солдат ВС РФ

Военнопленных солдат ВС РФ подвергли жестокому обстрелу боевики 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в Макеевке ЛНР. Председатель Совета безопасности Дмитрий Медведев не остался равнодушным в произошедшему и прокомментировал ситуацию в своём Telegram-канале.

Он признался, что много лет назад учился в университете уголовному праву. Политик отметил, что уголовное наказание состоит из кары, с одной стороны, и условий для исправления и перевоспитания виновного лица — с другой.

"И только смертная казнь — чистая кара по понятным причинам. По принципу "жизнь за жизнь", известному ещё с ветхозаветных времён (Левит, 24:20)", — написал он.

Медведев заявил, что украинские военные не должны понести никакого иного наказания, кроме того, что является чистой карой, даже если потребуются годы на их поиски.