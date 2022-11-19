Генштаб ВСУ представил "свежую" сводку новостей на 19 ноября. Сообщается, что войска ВС РФ наступают на Артёмовском и Авдеевском направлениях, укрепляют оборону и сдерживают действия ВСУ на отдельных участках.
Армия РФ ведёт штурмовые действия в районах следующих населённых пунктов: Белогоровка, Зеленополье, Клещеевка, Первомайский, Водяной, Новомихайловка.
"Российские войска нанесли десять авиационных и десять ракетных ударов, осуществили 42 обстрела из РСЗО. В частности, ракетному удару подверглись объекты инфраструктуры города Запорожье", — докладывает ГШ ВСУ.
Белоруссия продолжает поддержку вооружённой агрессии РФ против Украины.
Ранее сообщалось о жестокой расправе военных ВСУ над пленными ВС РФ.
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