Генштаб ВСУ: войска ВС РФ наступают на Артёмовском и Авдеевском направлениях

Генштаб ВСУ представил "свежую" сводку новостей на 19 ноября. Сообщается, что войска ВС РФ наступают на Артёмовском и Авдеевском направлениях, укрепляют оборону и сдерживают действия ВСУ на отдельных участках.

Армия РФ ведёт штурмовые действия в районах следующих населённых пунктов: Белогоровка, Зеленополье, Клещеевка, Первомайский, Водяной, Новомихайловка.

"Российские войска нанесли десять авиационных и десять ракетных ударов, осуществили 42 обстрела из РСЗО. В частности, ракетному удару подверглись объекты инфраструктуры города Запорожье", — докладывает ГШ ВСУ.

Белоруссия продолжает поддержку вооружённой агрессии РФ против Украины.

Ранее сообщалось о жестокой расправе военных ВСУ над пленными ВС РФ.