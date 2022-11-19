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Военкор Лисицын сообщил о безуспешных попытках прорыва ВСУ под Кременной в ЛНР

Силовые структуры

Военкор Евгений Лисицын в своём Telegram-канале сообщил о ситуации, складывающейся в районе населённого пункта Кременная в Северодонецком районе ЛНР после того, как ВСУ попытались прорвать оборону ВС РФ.

Попытка прорыва была совершена в ночь на 18 ноября. По данным военкора, ситуация остаётся напряжённой, однако благодаря укреплённой линии обороны и артподготовке удаётся пресекать все попытки ВСУ атаковать на данном участке СВО. Продолжается продвижение вперёд. Врагу наносятся ощутимые потери.

Отмечается также, что в районе Кременной замечены польские наёмники.

"Очень много 200-х у ВСУ, трупы никто не забирает", — говорится в публикации.

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Автор: Элиза Ибрагимова, Куратор: Александр Артамонов
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