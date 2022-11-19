Рогозин сообщил, что система управление огнём "Крапива" усилила артиллерию ВСУ

Спецоперация показала проблемы в российской артиллерии, которых нет у Украины. О них подробнее рассказал руководитель Центра развития транспортных технологий Алексей Рогозин.

Он сообщил, что в последние годы Киев создал систему управления артиллерийским боем "Крапива", которая в РФ в нужном количестве не была создана. С помощью компьютеров в режиме онлайн она передаёт данные от солдат-наблюдателей, самолётов, вертолётов, беспилотников, наземных радаров, артиллерийских и авиационных наводчиков, которые отражаются на электронной карте местности.

Рогозин сообщает, что появлению таких системы помогли обычные волонтёры, а не государство.

"Подшефные военные жаловались на отсутствие актуальных карт — так появилась первая геоинформационная система на основании спутниковых снимков", — отмечает он.

После того, как военные ВСУ столкнулись со сложностью расчётов, волонтёры написали простой баллистический калькулятор, позволяющий уменьшить время наводки до 40 секунд. Система совершенствовалась, и к 2018 году была передан безвозмездно киевской армии.

На данный момент украинцы разворачивают массовое производство беспилотных летательных аппаратов "Валькирия" для корректировки огня, данные которых будут передаваться "Крапиве".

В России имеются автоматизированные системы управления вооружением тактического звена "Акация-М", "Созвездие-М2", "Андромеда-Д".

"Вопрос лишь в том, что пользовательских терминалов на местах почти нет, а личный состав работе с этими устройствами не обучен. Возможно, есть смысл перенять опыт разработки "Крапивы" в тесной кооперации с непосредственными пользователями? Это удачный и важный пример инициативной разработки "снизу-вверх" — быстрой и нужной", — говорит Рогозин.

Система "Крапива" позволяет артиллеристам ВСУ быстрее обнаруживать цели и наносить удары по сравнению с армией РФ.