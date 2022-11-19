Соединённые Штаты прекращают неограниченную финансовую помощь киевскому режиму
Об этом сообщил член комитета Палаты представителей (нижняя палата Конгресса США) по вопросам вооруженных сил от республиканцев Мэтт Гейтс.
"Дни неограниченной финансовой помощи Украине подходят к концу. Для контроля над выплатами будет введена должность генерального инспектора по Украине — по аналогии с той, которая существовала для Афганистана", — подчеркнул конгрессмен.
Ранее сообщалось, что у США заканчиваются снаряды и ракеты для украинской армии.
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