Медведев: РФ готова предоставить Польше ПВО, чтобы защитить от агрессии Украины

Российская Федерация готова предоставить Польше самые мощные системы противовоздушной обороны, чтобы защитить от агрессии Украины.

Об этом в Twitter* написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Ранее он написал в социальной сети, что от киевского режима уже весь мир сильно устал.

"В особенности от невротика Зеленского, который постоянно нагнетает страсти, канючит, куксится и вымогает всё новые и новые подачки деньгами и оружием. Ведёт себя как истеричный ребёнок с проблемами в развитии", — отметил замглавы Совбеза РФ.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.