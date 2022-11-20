Российская Федерация готова предоставить Польше самые мощные системы противовоздушной обороны, чтобы защитить от агрессии Украины.
Об этом в Twitter* написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Ранее он написал в социальной сети, что от киевского режима уже весь мир сильно устал.
"В особенности от невротика Зеленского, который постоянно нагнетает страсти, канючит, куксится и вымогает всё новые и новые подачки деньгами и оружием. Ведёт себя как истеричный ребёнок с проблемами в развитии", — отметил замглавы Совбеза РФ.
* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.
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