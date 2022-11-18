Ситуация вокруг украинского удара по Польше показала, что Зеленский готов обманывать весь мир.
Об этом в своём Telegram-канале сообщил польский политолог и экс-депутат Сейма Матеуш Пискорский.
Он отметил, что президент Польши Анджей Дуда "повёл себя зрело и взвешенно в течение последних нескольких десятков часов".
"То же самое нельзя сказать о поведении комика, занимающего пост президента Украины. Сначала он заверил всех, что два поляка были убиты российской ракетой. Теперь он начал сомневаться в этом. Вдобавок ко всему его люди, включая секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, бесцеремонно требуют от Польши доступа к расследованию инцидента", — отметил эксперт.
Ответ Варшавы должен быть только один: преступник не должен иметь доступ к расследованию, где он подозреваемый. Киев в данном случае лгал, изворачивался, ему было что скрывать, отметил Пискорский.
Глава Незалежной продолжает путь от искусственного кумира до лжеца и кривляки, который готов примитивно обманывать всю планету, подытожил польский политик.
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